Söke’de ’Reflektör Tak Görünür Ol’ projesi 3. yılında devam ediyor

Aydın'ın Söke ilçesinde, "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi devam ediyor.

3 yıldır süren proje kapsamında özellikle pamuk hasat sezonu öncesinde karayollarında meydana gelebilecek traktör ve tarım makinaları kazalarının önlenmesi için farkındalık yaratılıyor. Bu anlamda Söke'ye bağlı Bağarası Mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikte kampanyaya dikkat çekildi.

Etkinliğe Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel başta olmak üzere daire müdürleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Söke nüfusunun yarısından fazlasının geçimini tarım ile sağladığını belirten Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri; "Söke'de 4 Bin 300 traktör, 180 adet pamuk hasat makinası bulunmaktadır. Tarım arazileri yoğun olarak Söke-Milas Karayolu üzerinde bulunuyor. Hasat sezonunda tarımsal faaliyetlerin arttığı dönemde tarım araçlarının güvenli kullanılması, gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor" dedi.

Söke Ticaret Borsası olarak "Reflektör Tak Görünür Ol" projesine başından bu yana destek verdiklerini belirten Borsa Başkanı A. Nejat Sağel; "Yarın keşke dememek için, park halinde veya gece seyahat halindeyken reflektör çok önemlidir. Tarım sezonunun hatasız ve kazasız geçmesini diliyorum" dedi.

Üç yıldır projeyi başarı ile uygulayan Söke Jandarma Trafik ekiplerini tebrik ederek sözlerine başlayan Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; "Şüphesiz küçücük bir reflektör ne işe yarayacak diye bakmak da mümkün. Ancak o küçücük görülen reflektörün canımızı ve malımızı korur bir pozisyon aldığını da biliyoruz. Burada dağıttığımız reflektörler, çiftçilerimizin bunları alamayacak gücü olmadığından değil, bir farkındalık yaratma, duyuru yapabilmek ve konuya dikkat çekmek için dağıtılıyor. İhmalden veya gafletten deyin bir kişinin canından olmuşsa yada sakat kalmışsa vicdanen kendinizi temize çıkarmanız mümkün değil. Bu anlamda İçişleri Bakanlığımız bu yılı "Trafik kazalarını azaltma" yılı olarak ilan etti. Emniyet kemeri ile ilgili kampanyası yürütürken, bizde bu kampanyaya ilave olarak reflektör kampanyamızı yürütüyoruz. Bu projenin sürekli olarak devam etmesini arzu ediyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından etkinlik alanında bulunan römork ve traktörlere reflektör takıldı. Bu montajlardan birini sembolik olarak Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu gerçekleştirirken; Kaymakam Kurtbeyoğlu, uyarı lambası monte edilen bir traktörü de kullanmayı ihmal etmedi.

Kaynak: İHA