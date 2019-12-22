Söke’de silahlı saldırı 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen bir silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olaydan sonra polis ekipleri ilçede ve yaralıların kaldırıldığı hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgedeki gerginlik nedeniyle Söke'ye Aydın il merkezinden de takviye polis ekipleri sevk edildi.

Olay saat 23:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre isimleri henüz açıklanmayan iki kişinin bulunduğu bir araç otogar yakınlarında henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tarandı. Olayda ağır yaralandığı belirtilen iki kişi Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri hastanede ve ilçede geniş güvenlik önlemi aldı. Şu anda hastanede ve ilçe genelinde ilçeye takviye gelen polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA