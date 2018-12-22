Söke’deki kuyumcu soyguncuları yakalandı

Söke'de 80 gün önce 2 dakika içerisinde vitrin camını kırdıkları kuyumcuya girerek 2 dakika içerisinde 1,5 kilogram altını çalarak kayıplara karışan 3 zanlı polis ekiplerince yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 3 kişiden ikisi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken bir kişi tutuklandı.

Söke Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Belediye Meydanı'nda bulunan bir kuyumcu 30 Eylül gecesi saat 03:50 sıralarında soyulmuştu. Kuyumcunun vitrin camı kırılarak gerçekleştirilen soygun iki dakika sürmüş ve zanlılar 2 dakika içerisinde 1,5 kilogram altını çalmıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sokağa gelen iki kişi önce sokağı kolaçan edip kimsenin olmadığından emin olduktan sonra soygunu gerçekleştirdiği tespit edilmiş bir kişinin de sokağın başında gözcülük yaptığı belirlenmişti. Yaklaşık 30 saniyede camı kırmayı başaran hırsızlardan biri içeri girerken, diğer hırsız da camın kırıldığı noktaya gelip altınları çuvala doldurup soygunu gerçekleştirmişti.

Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis ekipleri eşkallerini belirledikleri zanlıları takibe aldı. Yaklaşık 50 gün sonra soygunu gerçekleştiren Ç.P. ve V.K. ile gözcülük yapan K.Y. yakalandı.

Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ç.P. ve V.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, K.Y. ise tutuklandı.

Kaynak: İHA