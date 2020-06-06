Sökeli Hayvanseverlerden, Söke Çayında Kaplumbağa Harekatı

Söke'nin tam ortasından geçen Söke Çayı, kendisine göre bir ekosistemi de içinde barındırıyor. Çay içindeki su birikintileri ile sazlık alanlar arasında kurbağalar başta olmak üzere yüzlerce su kaplumbağası da bu sistemin içinde yaşamını sürdürüyor.

Söke'nin yıllardır hasretle beklediği proje olan Söke Çayı'nın ıslah edilmesi projesi geçtiğimiz haftalarda başlatılırken; Çayın Söke-Milas Karayolundan başlayan kısmında inşaat makineleri çalışmaya başladı. Söke Çayı içindeki yaşama ve ekosisteme kayıtsız kalmayan Söke Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, harekete geçti. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile temasa geçen dernek yönetimi, su kaplumbağaları ile ilgili yapacakları çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Sonrasında su kaplumbağalarının yapılan ıslah çalışmalarında zarar görmemesi için toplanarak başka sulak alanlara nakil edilmesi gündeme geldi.

Söke Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, Söke Kent Konseyi Çevre, Sağlık ve Trafik Çalışma Grubu üyelerinin de desteği ile Söke Çayı içindeki su kaplumbağalarını kurtarma projesini başlattı. Sökeli hayvanseverler ellerinde kepçeler ve kovalarla bir bir su kaplumbağalarını toplama çalışması başlattı. Toplanan kaplumbağalar Büyük Menderes Nehri ve ova içindeki sulak azmak alanlarında doğal yaşamlarına bırakılacak.

Söke Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Recep Dirilen; "Söke Çayı projesi başlatıldı. Söke için gerekli ve faydalı bir proje ancak çay içerisindeki doğal yaşam da önemli. Biz dernek olarak su kaplumbağaları başta olmak üzere canlıların zarar görmesini istemiyor ve yaşamlarına devam etmesini istiyoruz. Ekosisteme ve doğanın korunmasına bu projeyle birlikte dikkat çekmek istedik. Bu konuda tüm hayvanseverlerin desteğini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA