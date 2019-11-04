Sökespor evinde ilk galibiyetini aldı

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden Sökespor, hafta sonu oynadığı maç ile taraftarını sevindirdi. Ayvalıkgücü Belediyespor'u sahasında konuk eden Sökespor rakibini 4-0 yenerek sahasında ilk galibiyetini aldı.

Maç öncesi taraftarın yanı sıra kadınları ve Söke spora destek veren herkesi maça davet eden Sökespor, seyircisini 4-0'lık galibiyetle sevindirdi. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8 Grup'ta mücadele eden Sökespor, konuğu Ayvalıkgücü'nü 4-0 yenerek 3 puan sevinci yaşadı. Taraftarın yoğun desteğini gören Sökesporlu oyuncular adeta golleri taraftara teşekkür etti.

Kaynak: İHA