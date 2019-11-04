Sökespor evinde ilk galibiyetini aldı
Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden Sökespor, hafta sonu oynadığı maç ile taraftarını sevindirdi.
Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden Sökespor, hafta sonu oynadığı maç ile taraftarını sevindirdi. Ayvalıkgücü Belediyespor'u sahasında konuk eden Sökespor rakibini 4-0 yenerek sahasında ilk galibiyetini aldı.
Maç öncesi taraftarın yanı sıra kadınları ve Söke spora destek veren herkesi maça davet eden Sökespor, seyircisini 4-0'lık galibiyetle sevindirdi. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8 Grup'ta mücadele eden Sökespor, konuğu Ayvalıkgücü'nü 4-0 yenerek 3 puan sevinci yaşadı. Taraftarın yoğun desteğini gören Sökesporlu oyuncular adeta golleri taraftara teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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