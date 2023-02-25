Sokol Mziu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sokol Mziu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sokol Mziu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sokol Mziu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sokol Mziu 21 Temmuz 1987 tarihinde Kukës şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sokol Mziu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sokol Mziu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 9 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Sokol Mziu'nin KF Korabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sokol Mziu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sokol Mziu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sokol Mziu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sokol Mziu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2011 yılında FK Kukësi

30 Ağustos 2013 yılında KF Tërbuni

12 Eylül 2015 yılında KF Korabi

27 Eylül 2017 yılında KS Kastrioti

1 Ocak 2019 yılında KS Besa

9 Ağustos 2019 yılında KF Korabi

Sokol Mziu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sokol Mziu şuan KF Korabi takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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