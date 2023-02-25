Sokol Neziri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sokol Neziri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sokol Neziri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sokol Neziri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sokol Neziri 30 Haziran 1996 tarihinde Krujë şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sokol Neziri Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 21FM yapmaktadır. Sokol Neziri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sokol Neziri'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sokol Neziri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sokol Neziri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sokol Neziri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sokol Neziri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında KS Kastrioti

1 Temmuz 2022 yılında Flamurtari FC

31 Ocak 2023 yılında KF Turbina

30 Haziran 2023 yılında Flamurtari FC

Sokol Neziri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sokol Neziri şuan KF Turbina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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