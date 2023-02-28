Sokrat Hovhannisyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sokrat Hovhannisyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sokrat Hovhannisyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sokrat Hovhannisyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sokrat Hovhannisyan 5 Nisan 1996 tarihinde Artik şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Սոկրատ Հովհաննիսյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sokrat Hovhannisyan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sokrat Hovhannisyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Sokrat Hovhannisyan'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sokrat Hovhannisyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sokrat Hovhannisyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sokrat Hovhannisyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sokrat Hovhannisyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Shirak II

1 Temmuz 2017 yılında Shirak Gyumri

Sokrat Hovhannisyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sokrat Hovhannisyan şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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