Sokratis Dioudis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sokratis Dioudis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sokratis Dioudis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sokratis Dioudis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sokratis Dioudis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sokratis Dioudis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sokratis Dioudis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sokratis Dioudis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sokratis Dioudis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sokratis Dioudis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sokratis Dioudis 3 Şubat 1993 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σωκράτης Διούδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sokratis Dioudis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E.C.DIMITRIADIS sro yapmaktadır. Sokratis Dioudis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sokratis Dioudis'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sokratis Dioudis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sokratis Dioudis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sokratis Dioudis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sokratis Dioudis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Aris Selanik

22 Temmuz 2014 yılında Club Brugge

1 Temmuz 2015 yılında Panionios

30 Haziran 2016 yılında Club Brugge

29 Temmuz 2016 yılında Aris Selanik

8 Ağustos 2017 yılında Panathinaikos

27 Ocak 2023 yılında Zaglebie Lubin

Sokratis Dioudis kimdir

Sokratis Dioudis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sokratis Dioudis şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

Sokratis Dioudis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan takımında 13 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 12 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U20 takımında 12 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sokratis Dioudis nereli

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