Sökü Otu ne demek, TDK'ya göre Sökü Otu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sökü otu ne demek? Sökü otu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sökü otu kelimesi. Peki sökü otu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sökü otu nedir, sökü otu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SÖKÜ OTU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sökü otu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sökü otu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Baklagillerden, kumlu topraklarda yetişen bir bitki (Ornithopus)

