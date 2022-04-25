Söküm İşçisi (Bahçecilik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Söküm İşçisi (Bahçecilik) görev tanımı nedir, Söküm İşçisi (Bahçecilik) ne iş yapar, Söküm İşçisi (Bahçecilik) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Söküm İşçisi (Bahçecilik) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Söküm İşçisi (Bahçecilik) Tanımı;

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Söküm İşçisi (Bahçecilik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Söküm İşçisi (Bahçecilik) Maaşları

Söküm İşçisi (Bahçecilik) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Söküm İşçisi (Bahçecilik) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Söküm İşçisi (Bahçecilik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.23

Meslek Adı :

Söküm İşçisi (Bahçecilik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bitkiye ve köklerine zarar vermeden ve kök toprağını dağıtmadan sökerek uygun şekilde kök bölgesini bağlama işini belirli süre içerisinde yapma yeterliklerine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Söküm İşçisi (Bahçecilik); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Toprak yapısını incelemek

b) Üretim tekniklerini araştırmak

c) Çevre koşullarını düzenlemek

d) Kültürel işlemleri yapmak

e) Bitkilerde büyüme ve hareket fizyolojisini araştırmak

f) Gübreleme yapmak

g) Ekim dikim yerlerini hazırlamak

h) Tohumla üretim yapmak

i) Fide/fidan dikimi yapmak

j) Açık tohumlu bitkilerin sınıflandırmak

k) Kapalı tohumlu bitkileri sınıflandırmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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