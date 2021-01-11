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Sol Bamba lenf kanserine yakalandı!

2012-14 yıllarında Trabzonspor'da oynayan şimdilerde, ise İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'nin kadrosunda yer alan Sol Bamba'nın lenf kanserine yakalandığı belirtildi.

Sol Bamba lenf kanserine yakalandı!

Trabzonspor'un eski oyuncusu Sol Bamba'nın lenf kanserine yakalandığı açıklandı.

Şimdilerde İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'de oynayan Sol Bamba'nın lenf kanserine yakalandığı belirtildi.

Cardiff'in yaptığı açıklamada lenf kanserine yakalanan oyuncu için kemoterapiye başladığı ifade edildi. 

35 yaşındaki Fildişi Sahilili oyuncu, 2012'de Leicester City'den Trabzonspor'a transfer olmuştu. 2012-14 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Bamba, 2016'dan bu yana ise Cardfiff City kadrosunda yer almaktaydı. 

Sol Bamba lenf kanserine yakalandı!

Berkem Temizel
Gece Editörü


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