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Sol Yanım 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Serra annesi ile hesaplaşıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sol Yanım 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Serra annesine Kutlusoy ailesini tanıyıp tanımadığıyla ilgili hesap sorarken İhsan'ın kapısına gelmesine şaşıran Nilgün ise artık aralarında bir şey olamayacağını İhsan'a söyler.

STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Sol Yanım 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin ilgiyle beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

SOL YANIM KONUSU NE?

Sol Yanım’; genç aşıklar Serra ve Selim’in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. “Tam olarak ağızlarında gümüş kaşık ile doğdular: Selim, Serra, Biricik ve Burak… Serra'nın hikayesi diğerlerine göre bambaşka ama tesadüfler onu da bu gençlerin arasında yeni bir başlangıca sürükleyecek!” Bu dört genci buluşturan Kuzey Üniversitesi, kampüs yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak.

Sol Yanım 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Serra annesi ile hesaplaşıyor!

SOL YANIM OYUNCULARI

Özge Yağız: Serra
Tolga Mendi: Selim
Cemre Baysel: Biricik
Defne Samyeli: Asena
Cansel Elçin: İhsan
Deniz Barut. Nil
Esra Bezen Bilgin: Nilgün
Emre Bey: Burak
Benian Dönmez: Binnaz
Taner Rumeli: Onur
Feyza Civelek: Nazlım
Oktay Çubuk-:Ali
Ecem Atalay: Eda
Aleyna Şen
Seda Akman: İdil
Emre Dinler: Barbar
Haydar Köyel: Haydar
Tuğçe Açıkgöz: Zeynep
Ergül Miray Şahin
Yavuz Pekdiker
Demet Genç- Sevgi
Celal Tak
Murat Balcı
Özgür Cem Tuğluk
Efe Taşdelen
Ayşe Kırca
Hasret Usneker

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01 Şubat 2021 Pazartesi 14:26
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