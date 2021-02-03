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Sol Yanım 10. bölüm full izle | Sadakatsiz son bölüm izle Star TV Youtube

Star TV ekranlarında her hafta Çarşamba günü yayımlanan fenomen dizi Sol Yanım bu akşam 10. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. İşte Star TV canlı izleme linki ve son bölüm Youtube tekrar izleme linki...

Tolga Mendi, Özge Yağız, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi oyuncuların yer aldığı Star TV'nin en çok izlenen dizilerinden olan Sol Yanım bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 

SOL YANIM 10. YENİ BÖLÜM VE 9. BÖLÜM TEKRAR LİNKİ 

KM Yapım imzalı, yönetmeliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, Melis Civelek'in senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Sol Yanım canlı yeni bölüm izleme linki ve tekrar izleme linkleri şöyle;

SOL YANIM 10. BÖLÜM FULL İZLE (STAR TV)

9. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

SOL YANIM 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

10. Bölüm 2. son Fragmanı yayımlandı. Asena'nın kirli oyunu ortaya çıktı. Büyük aşkta hüzünlü son... İşte fragman;

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