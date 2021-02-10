Sol Yanım 11. yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Selim ve Serra, ilişkilerine kaldıkları yerden devam edebilecek mi? Selim ve Burak arasında yeni bir savaş mı başlıyor? Biricik, Selim’in Serra ile birlikte olmasına izin verecek mi? Asena merdivenlerden düşüyor, bebeğini kaybedecek mi? İhsan’ı ihbar eden kişi kim? Tüm sorular bu akşam yanıt bulacak.

SOL YANIM 11. YENİ BÖLÜM VE 10. BÖLÜM TEKRAR LİNKİ

BKM Yapım imzalı, yönetmeliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, Melis Civelek'in senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki dizi Sol Yanım izleme linkleri;

SOL YANIM 11.BÖLÜM FULL İZLE (STAR TV)

10. BÖLÜM FULL İZLE TEKRAR (YOUTUBE)

İşte yeni bölüm fragmanı;

SOL YANIM 10. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serra, burs teklifini kabul edecek mi? Serra, Nilgün ve İhsan arasındaki ilişkiyi nasıl öğrendi? Asena malikanede kalmaya devam edebilecek mi? Burak ve Serra arasında neler yaşanacak? Selim’in Serra’dan sakladığı farklı bir hayatı mı var?

Otel odasında yaşadıkları tartışmadan sonra Selim ve Serra’nın yolları yeniden ayrılma noktasına gelir. Serra, annesinin İhsan’la geçmişini öğrenir ve bu sırrı kendisinden sakladığı için annesinden hesap sorar.

Burak’ın yaşadığı maddi sıkıntıları bilen Serra, ona mahallede bir ev bulur. Selim, Burak ve Serra’nın bu yakınlığına anlam veremez. Hem Serra hem Burak ile arasına soğukluk girince, Selim’in sığındığı liman Biricik olur. Burak’ın mahalleye taşınmasının ardından kaza konusunun gündeme gelme ihtimalı Barbar’ı endişelendirir.

Asena’nın hamileliği evdeki tartışmaların odağı haline gelir. Oynadığı oyunlar açığa çıkan Asena, iyice köşeye sıkışır. İhsan ise Nilgün’le görüşebilmek için elinden geleni yapar.