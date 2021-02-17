Yıllarca evlilik programı yapmıştı! Esra Erol'dan garip açıklama: Gençler evlilikten uzak dursunSol Yanım 12. bölüm canlı izle | Sol Yanım final bölümü canlı izle Star TV17 Şubat Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?Şans Topu çekiliş sonuçları 17 Şubat 2021 | Milli Piyango İdaresiDoğduğun Ev Kaderindir 32. bölüm canlı izle |Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm canlı izleSadakatsiz 18. bölüm canlı izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izleSeda Bakan'ın kızıyla verdiği 80'ler pozu verdiği fotoğraf binlerce beğeni aldıİlk kez kar gören Afrikalıların şaşkınlığı! Kar üstünde sucuk ekmek keyfi yaptılar...Sol Yanım final mi? Sol Yanım dizisi neden bitiyor? Ne zaman final yapacak?Cem Adrian'dan takdire şayan hareket! Takipçilerini derinden etkiledi
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Sol Yanım 12. bölüm canlı izle | Sol Yanım final bölümü canlı izle Star TV

Sol Yanım 12. bölüm canlı izle | Sol Yanım final bölümü canlı izle Star TV

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sol Yanım bu akşam final bölümüyle seyirci karşısında olacak. Dizinin son bölümünde ipler tamamen kopuyor. Asena'nın tüm planlarını öğrenen İhsan, Asena'dan uzaklaşıp Nilgün'e yakınlaşır. İşte Sol Yanım 12. bölüm canlı izle | Sol Yanım final bölümü canlı izle Star TV...

Sol Yanım 12. bölüm canlı izle | Sol Yanım final bölümü canlı izle Star TV

Star TV ekranlarında kısa süre önce başlayan Sol Yanım dizi bu akşam final bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizi reyting kaygısından dolayı final yapsa da belli bir kitle tarafından epey beğenilmişti. Dizinin son bölümünde yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu. İşte Sol Yanım 12. bölüm canlı izle | Sol Yanım final bölümü canlı izle Star TV...

Sol Yanım 12. bölüm canlı izle | Sol Yanım final bölümü canlı izle Star TV

SOL YANIM 12. BÖLÜM CANLI İZLE | SOL YANIM FİNAL BÖLÜMÜ CANLI İZLE STAR TV

Yıllar sonra tesadüfler sonucu Nilgün ile karşılaşan İhsan bir kez daha onu kaybetmekten korkar ve hisleri doğrultusunda ilerler. Zamanında Nilgün'ü küçümseyen Asena, İhsan'ın bu tutumuna dayanamaz ve Nilgün'ün kapısına dayanarak hesap sorar.

Öte yandan ise Nilgün'e gelen gizemli çiçeğin İhsan'dan olduğunu zannederken yıllar evvel onu terk eden eşinden geldiği ortaya çıkar. Bunu öğrenen Serra ve Nilgün büyük bir şok yaşar.

SOL YANIM 12. BÖLÜM CANLI İZLE | SOL YANIM FİNAL BÖLÜMÜ İZLE

Sol Yanım 12. bölüm canlı izle | Sol Yanım final bölümü canlı izle Star TV

Selim ile Serra'nın arasındaki buzların erimesi Biricik'i rahtsız eder ve yine sinsi planların peşine düşer. Burak ise geçirdiği kazadan Selim'i sorumlu tutmaktadır. Burak ile Biricik iş birliği ise aralarında bir yakınlaşmayı meydana getirir.

Onur, telefonda yıllar sonra kızıyla ortaya çıkan eski kız arkadaşından kurtulmaya çalışırken, babaanneye yakalanır. Neye uğradığını şaşıran Onur, Nil'in gerçekleri öğrenmesinden korkar...

Sol Yanım 12. bölüm canlı izle | Sol Yanım final bölümü canlı izle Star TV

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT