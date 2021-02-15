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Sol Yanım 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Asena'dan şaşırtan hamle!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sol Yanım 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda İhsan Asena'yı evden kovarken Selim ve Serra barışmalarının mutluluğunu yaşıyorlardır. Nilgün ve İhsan'ın konuşmalarını duyan Asena ise sinirini atmak için soluğu Nilgün'ün kapısında alır.

STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Sol Yanım 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin ilgiyle beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

SOL YANIM KONUSU NE?

Sol Yanım’; genç aşıklar Serra ve Selim’in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. “Tam olarak ağızlarında gümüş kaşık ile doğdular: Selim, Serra, Biricik ve Burak… Serra'nın hikayesi diğerlerine göre bambaşka ama tesadüfler onu da bu gençlerin arasında yeni bir başlangıca sürükleyecek!” Bu dört genci buluşturan Kuzey Üniversitesi, kampüs yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak.

Sol Yanım 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Asena'dan şaşırtan hamle!

SOL YANIM OYUNCULARI

Özge Yağız: Serra
Tolga Mendi: Selim
Cemre Baysel: Biricik
Defne Samyeli: Asena
Cansel Elçin: İhsan
Deniz Barut. Nil
Esra Bezen Bilgin: Nilgün
Emre Bey: Burak
Benian Dönmez: Binnaz
Taner Rumeli: Onur
Feyza Civelek: Nazlım
Oktay Çubuk-:Ali
Ecem Atalay: Eda
Aleyna Şen
Seda Akman: İdil
Emre Dinler: Barbar
Haydar Köyel: Haydar
Tuğçe Açıkgöz: Zeynep
Ergül Miray Şahin
Yavuz Pekdiker
Demet Genç- Sevgi
Celal Tak
Murat Balcı
Özgür Cem Tuğluk
Efe Taşdelen
Ayşe Kırca
Hasret Usneker

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15 Şubat 2021 Pazartesi 13:55
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