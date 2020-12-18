Sol Yanım 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Selim ve Serra aşkı alevleniyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sol Yanım 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Selim, Serra ile olan aşklarını herkese duyururken Biricik ise Serra'yı bu aşka fazla kaptırmaması yönünde uyarıyor. İhsan'ın birisine para gönderdiğini duyan Asena'nın ise bu konuyla ilgili neler yapacağı merak konusu oluyor.