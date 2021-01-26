  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Sol Yanım 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Serra, Selim ile arasına mesafe koyuyor!

Sol Yanım 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Serra, Selim ile arasına mesafe koyuyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sol Yanım 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Selim saat konusuyla ilgili gerçeği öğrenmeye çalışırken Serra ise yaşanan olayla yüzünden Selim'den uzak durmaya çalışır. Serra ve Selim ilişkisini kabullenemeyen Biricik'in ise ne yapacağı merak konusu olmaktadır.

STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Sol Yanım 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin ilgiyle beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

SOL YANIM KONUSU NE?

Sol Yanım’; genç aşıklar Serra ve Selim’in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. “Tam olarak ağızlarında gümüş kaşık ile doğdular: Selim, Serra, Biricik ve Burak… Serra'nın hikayesi diğerlerine göre bambaşka ama tesadüfler onu da bu gençlerin arasında yeni bir başlangıca sürükleyecek!” Bu dört genci buluşturan Kuzey Üniversitesi, kampüs yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak.

Sol Yanım 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Serra, Selim ile arasına mesafe koyuyor!

SOL YANIM OYUNCULARI

Özge Yağız: Serra
Tolga Mendi: Selim
Cemre Baysel: Biricik
Defne Samyeli: Asena
Cansel Elçin: İhsan
Deniz Barut. Nil
Esra Bezen Bilgin: Nilgün
Emre Bey: Burak
Benian Dönmez: Binnaz
Taner Rumeli: Onur
Feyza Civelek: Nazlım
Oktay Çubuk-:Ali
Ecem Atalay: Eda
Aleyna Şen
Seda Akman: İdil
Emre Dinler: Barbar
Haydar Köyel: Haydar
Tuğçe Açıkgöz: Zeynep
Ergül Miray Şahin
Yavuz Pekdiker
Demet Genç- Sevgi
Celal Tak
Murat Balcı
Özgür Cem Tuğluk
Efe Taşdelen
Ayşe Kırca
Hasret Usneker

Alev Alev 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Ömer'in sahne performansı mest ediyor!Alev Alev 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Ömer'in sahne performansı mest ediyor!

Mucize Doktor 47. bölüm fragmanı yayınlandı! | Nazlı'dan Ali'ye şoke eden açıklama!Mucize Doktor 47. bölüm fragmanı yayınlandı! | Nazlı'dan Ali'ye şoke eden açıklama!

Bir Zamanlar Çukurova 81. bölüm fragmanı yayınlandı! | Fikret anlaşma yoluna gidiyor!Bir Zamanlar Çukurova 81. bölüm fragmanı yayınlandı! | Fikret anlaşma yoluna gidiyor!

Sadakatsiz 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali, annesiyle kalmayı reddediyor!Sadakatsiz 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali, annesiyle kalmayı reddediyor!

 

26 Ocak 2021 Salı 10:29
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 49. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yıldız'a hamilelik şoku!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 49. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yıldız'a hamilelik şoku!
Sol Yanım 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Serra, Selim ile arasına mesafe koyuyor!
Sol Yanım 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Serra, Selim ile arasına mesafe koyuyor!
Mucize Doktor 47. bölüm fragmanı yayınlandı! | Nazlı'dan Ali'ye şoke eden açıklama!
Mucize Doktor 47. bölüm fragmanı yayınlandı! | Nazlı'dan Ali'ye şoke eden açıklama!
Bir Zamanlar Çukurova 81. bölüm fragmanı yayınlandı! | Fikret anlaşma yoluna gidiyor!
Bir Zamanlar Çukurova 81. bölüm fragmanı yayınlandı! | Fikret anlaşma yoluna gidiyor!
Sadakatsiz 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali, annesiyle kalmayı reddediyor!
Sadakatsiz 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali, annesiyle kalmayı reddediyor!
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 180. Bölüm fragmanı yayınlandı | Hızır'dan büyük rest!
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 180. Bölüm fragmanı yayınlandı | Hızır'dan büyük rest!
Doğduğun Ev Kaderindir 29. bölüm fragmanı yayınlandı! | Barış, Zeynep'e aşkını itiraf ediyor!
Doğduğun Ev Kaderindir 29. bölüm fragmanı yayınlandı! | Barış, Zeynep'e aşkını itiraf ediyor!
Masumlar Apartmanı 19. bölüm fragmanı yayınlandı | İnci, ailenin içine dahil oluyor!
Masumlar Apartmanı 19. bölüm fragmanı yayınlandı | İnci, ailenin içine dahil oluyor!
Yasak Elma 95. bölüm fragmanı yayınlandı |Nurgül, Yıldız'ın başına bela oluyor!
Yasak Elma 95. bölüm fragmanı yayınlandı |Nurgül, Yıldız'ın başına bela oluyor!
Çukur 4. sezon 21. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sultan, Efsun gerçeğini öğreniyor!
Çukur 4. sezon 21. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sultan, Efsun gerçeğini öğreniyor!