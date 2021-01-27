Büyük beğeni toplayan dizi Sol Yanım yayınlanan her bölümüyle dikkatleri çekmeyi başarıyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla da ilgi odağı olan dizinin yayın gününde değişiklik kararı alındı. Bu kapsamda vatandaşlar tarafından yeni bölümün hangi gün olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Sol Yanım dizisi yeni bölüm ne zaman? Sol Yanım dizisi hangi gün, saat kaçta? İşte ayrıntılar.

SOL YANIM DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV ekranlarında yayınlanan dizi kısa sürede gerek hikayesi gerekse konusuyla fenomen oldu. BKM yapım imzalı dizinin başrollerinde Özge Yağız ve Emre Dinler'in yer aldığı dizi perşembe akşamları ekranlarda yer alıyordu. Ancak kanal yeni yapımı olan "Seni Çok Bekledim" için Sol Yanım ve Akrep dizisinin yayın gününde değişiklik kararı aldı. Bu nedenle sevilen dizi artık Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkacak. Dizi yeni günü olan 27 Ocak Çarşamba akşamı yeni bölümüyle yayınlanacak.

SOL YANIM DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Kanal tarafından alınan karar doğrultusunda fenomen dizi Sol Yanım, perşembe akşamları yerine çarşamba akşamları saat 20.00'da ekranlarda yer alacak.

SOL YANIM DİZİSİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Nilgün, Serra'nın İhsan tarafından eve bırakıldığını görünce kızına İhsan hakkında sorular sorar ve Kutlusay Ailesi hakkında uyarır. İhsan, Serra'nın Nilgün'ün kızı olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşar. Nilgün kızının bir Kutlusay tarafından üzülmesine izin vermemeye kararlıdır. Serra'nın kendisiyle aynı hataya düşmemesi için elinden geleni yapmaya karar verir.

Berrin'in geçirdiği kalp krizi ailenin tekrar bir araya gelmesini sağlarken buzlar da yavaş yavaş erir. İhsan ve Selim arasında orta yolu bulmaya çalışan Berrin, nihayet başarıya ulaşır ve babasının özrü karşısında Selim yumuşar. Berrin'in malikaneye gelmesiyle Selim de eve geri dönüp dönmeme konusunu düşünmeye başlar. Berrin'in gelişi Asena'yı köşeye sıkıştırır. Gözünü Asena'dan ayırmayan Berrin, Asena'ya karşı İhsan'ı uyarır. Asena ise katalog çekimlerini bahane ederek İhsan'dan aldığı parayı babasına emanet eder.

Burak, Selim'i partilerle dolu hayatına geri döndürüp Serra'dan uzaklaştırmaya çalışırken, Serra'yı ise Selim'le ilişkilerinin yürümeyeceğine ikna etmeye çalışır. Biricik, Zeynep'in ihanetine karşı intikam planını hazırlar. Zeynep, Nazlım'ı tehdit etmeye kalkınca sert bir çıkışla karşı karşıya kalır. Nazlım, Barbar ve Ali ise bu hengameden yararlanarak arkadaşların arasını daha çok açmak için iş başındadır.