Sol Yanım dizisinden hayranlarına üzen haber! Yayın hayatı sona eriyor

Ekranların fenomen dizileri arasında yer alan Sol Yanım'dan kötü haber geldi! Yapımcılığını BKM Film’in üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek’in kaleme aldığı Sol Yanım adlı dizi ekranlara veda edeceğini açıkladı.

REYTİNG SAVAŞLARINDA YENİK DÜŞTÜ!

ilk olarak 2020 yılının kasım ayında yayın hayatına başlayan başarılı oyuncuların yanı sıra yeni yüzlere de yer vermesiyle epey ilgi çekmişti. Serra ve Selim karakterlerinin aşk hikayesini konusu edinen dizide sona gelindi. İlk bölümünden 5. bölümüne kadar perşembe akşamları yayınlanan dizide, kanalın yeni yapımı sebebiyle gün değişikliğine gidilmişti.

Gün değişikliğinin ardından çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Sol Yanım dizisi, diğer kanallarda yayınlanan Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Benim adım Melek gibi dizilerle girdiği reyting savaşlarında yenik düştü. Kanal ve yapımcı tarafından beklenen reyting oranın çok altında kalan dizi için final kararı alındı.

Bu kapsam ise Sol Yanım, 13. bölümüyle 24 Şubat 2021 çarşamba akşamı ekran macerasını tamamlayarak seyirciye veda edecek.

SOL YANIM DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Burak’ın götürdüğü kulüpte Selim’i Biricik’le yan yana gören Serra çok şaşırır. Biricik’in Selim’e koşulsuz sevgisi, Serra’yı kendini sorgulamaya iter. Serra, Selim’e sevgisini hissettirmek için çabalar ve onu geri kazanmak için cesur adımlar atar.

Burak’ın sürekli Serra’nın çevresinde olması Selim’i çılgına çevirir ve Burak’ı karşısına alıp sevgilisinden uzak durmasını tembih eder. Serra’nın gizlediği hayatı öğrenmesinin ardından yaptıklarından pişmanlık duyan Selim, öfke kontrolü problemi için tedavi görmeyi kabul eder.

Kutlusay Malikanesi’nde kriz gittikçe büyür. Boşanma hazırlığı tüm hızıyla devam ederken, Asena oteli üzerine almak için harekete geçer. Kutlusay ailesini şoke eden olay ise polislerin kapıya dayanması olur. Polisler ihbar üzerine İhsan’ı karakola götürür.