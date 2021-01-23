Sol Yanım dizisinin günü mü değişti? Hangi gün oynuyor 2021? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Star TV ekranlarında yayınlanan Sol Yanım dizinin yayın gününde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda vatandaşlar internet arama motorlarında Sol Yanım dizisinin günü mü değişti? Hangi gün oynuyor 2021? Saat kaçta? Hangi kanalda?? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
Star TV'nin iddialı yapımlarından olan genç aşıklar Serra ve Selim’in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikâyesini ekranlara taşıyan Sol Yanım dizisi Perşembe günü seyircisiyle buluşuyordu. Edinilen bilgilere göre Star TV dizinin yayın gününü değiştirme kararı aldı.
SOL YANIM DİZİSİNİN GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Sol Yanım dizisinin yayın günü TV100'den Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre değişti. Perşembe günleri ekranlara gelen dizi yeni bölümleriyle Çarşamba günü ekranlara gelecek.
HANGİ GÜN OYNUYOR 2021? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sol Yanım dizisi 8. bölüme kadar Perşembe günleri saat 20.00'de Star TV'de seyircisiyle buluşuyordu. Ancak dizi, gününün değişmesiyle birlikte Çarşamba günleri saat 20.00'de ekranlara gelecek.
SOL YANIM DİZİSİNİN KONUSU
Sol Yanım’; genç aşıklar Serra ve Selim’in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. “Tam olarak ağızlarında gümüş kaşık ile doğdular: Selim, Serra, Biricik ve Burak… Serra'nın hikayesi diğerlerine göre bambaşka ama tesadüfler onu da bu gençlerin arasında yeni bir başlangıca sürükleyecek!” Bu dört genci buluşturan Kuzey Üniversitesi, kampüs yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak.
SOL YANIM DİZİSİNİN OYUNCULARI
Özge Yağız
Tolga Mendi
Cemre Baysel
Emre Bey
Defne Samyeli
Cansel Elçin
Esra Bezen Bilgin
Deniz Barut
Taner Rumeli
Seda Akman
Benian Dönmez
Feyza Civelek
Tuğçe Açıkgöz
Ecem Atalay
Ergül Miray Şahin
Emre Dinler
Oktay Çubuk
Aleyna Şen
Yavuz Pekdiker
Demet Genç
Haydar Koyel
Celal Tak
Murat Balcı
Özgür Cem Tuğluk
Efe Taşdelen
Ayşe Kırca
Hasret Usneker