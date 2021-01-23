Sol Yanım dizisinin günü mü değişti? Hangi gün oynuyor 2021? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Star TV'nin iddialı yapımlarından olan genç aşıklar Serra ve Selim’in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikâyesini ekranlara taşıyan Sol Yanım dizisi Perşembe günü seyircisiyle buluşuyordu. Edinilen bilgilere göre Star TV dizinin yayın gününü değiştirme kararı aldı.

SOL YANIM DİZİSİNİN GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Sol Yanım dizisinin yayın günü TV100'den Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre değişti. Perşembe günleri ekranlara gelen dizi yeni bölümleriyle Çarşamba günü ekranlara gelecek.

HANGİ GÜN OYNUYOR 2021? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sol Yanım dizisi 8. bölüme kadar Perşembe günleri saat 20.00'de Star TV'de seyircisiyle buluşuyordu. Ancak dizi, gününün değişmesiyle birlikte Çarşamba günleri saat 20.00'de ekranlara gelecek.

SOL YANIM DİZİSİNİN KONUSU

Sol Yanım’; genç aşıklar Serra ve Selim’in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. “Tam olarak ağızlarında gümüş kaşık ile doğdular: Selim, Serra, Biricik ve Burak… Serra'nın hikayesi diğerlerine göre bambaşka ama tesadüfler onu da bu gençlerin arasında yeni bir başlangıca sürükleyecek!” Bu dört genci buluşturan Kuzey Üniversitesi, kampüs yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak.

SOL YANIM DİZİSİNİN OYUNCULARI

Özge Yağız

Tolga Mendi

Cemre Baysel

Emre Bey

Defne Samyeli

Cansel Elçin

Esra Bezen Bilgin

Deniz Barut

Taner Rumeli

Seda Akman

Benian Dönmez

Feyza Civelek

Tuğçe Açıkgöz

Ecem Atalay

Ergül Miray Şahin

Emre Dinler

Oktay Çubuk

Aleyna Şen

Yavuz Pekdiker

Demet Genç

Haydar Koyel

Celal Tak

Murat Balcı

Özgür Cem Tuğluk

Efe Taşdelen

Ayşe Kırca

Hasret Usneker