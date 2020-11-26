Sol Yanım hangi gün? Hangi kanalda? Baş rollerinde birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi Sol Yanım dizi severler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin yayın tarihi de merak konusu oldu. Peki Sol Yanım hangi gün? Hangi kanalda? Ne zaman başlıyor? Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor?

SOL YANIM HANGİ GÜN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sol Yanım dizisi 26 Kasım Perşembe günü 1. bölümü ile Star TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak.

SOL YANIM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sol Yanım dizisi İstanbul’da çekilmektedir. Dizide aynı zamanda BKM stüdyoları kullanılmaktadır.

SOL YANIM KONUSU

Sol Yanım’ seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim’le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra’nın burslu okuduğu, Selim’in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak.

Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

SOL YANIM OYUNCULARI

‘Sol Yanım’ın başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi isimler yer alıyor.

Dizinin diğer oyuncu kadrosu ise şu şekilde:

Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman, Benian Dönmez, Feyza Civelek, Tuğçe Açıkgöz, Ecem Atalay, Ergül Miray Şahin, Emre Dinler, Oktay Çubuk, Aleyna Şen, Yavuz Pekdiker, Demet Genç, Haydar Koyel, Celal Tak, Murat Balcı, Özgür Cem Tuğluk, Efe Taşdelen, Ayşe Kırca, Hasret Usneker.