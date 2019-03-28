Solhan’da dolu etkili oldu
Meteorolojinin uyardığı gök gürültülü sağanak yağış ara ara bölge genelinde etkili oluyor.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde dolu etkili oldu.
Meteorolojinin uyardığı gök gürültülü sağanak yağış ara ara bölge genelinde etkili oluyor. Bingöl'ün Solhan ilçesinde ise akşam saatlerinde dolu yağdı. Yaklaşık 10 dakika yağan dolu nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.
Dolu sonrası ilçede yağmur etkili olmaya başladı.
Kaynak: İHA
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