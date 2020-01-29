Solhanlı öğrenciler Elazığlı kardeşlerine el uzattı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde öğrenciler "Elazığ'daki kardeşlerimize sende elini uzat" sloganıyla depremzedelere yardımcı olma adına kampanya başlattı.

Solhan ilçe kütüphanesinde ders çalışan öğrenciler 6.8'lik depremin vurduğu Elazığ'da yaşayanlara yardımcı olmak için bir kampanya başlattı.Öğrenciler, depremzedeler için ne yapabiliriz diye başlattıkları kampanya ile ilk etapta kütüphaneye kurdukları kartondan sandık ile para toplamaya başladı. Öğrenciler verilecek destekle kampanyayı büyüterek kumanya, bebe bezi ve battaniye de ekleyerek kampanyalarını sürdürmeyi hedefliyor.160 koli kumanya hazırlayıp yollamayı hedefleyen öğrenciler, şuana kadar 100 koli hazırladı.

Öğrencilerden Çetin Karabulut, "Arkadaşlarımızla kütüphanede ders çalışıyoruz. Malumunuz Elazığ'da bir affet yaşadık. Bu affettin ardından arkadaşlarımızla bir karar aldık bizde bir şeyler yapalım diye. Ne yapabiliriz diye konuşurken bunun sonucunda para toplayalım dedik. Burada ders çalışan öğrencilerden ne toplayabilirsek. Ardından çok güzel tepkiler aldık. Bunu daha da ilerletmek istedik. Kendi üniversiteden eski arkadaşlarımızı aradık sağ olsun onlarda bizi geri çevirmedi. Herkes elinden geleni yaptı. Güzel bir para topladık. Bizim ilk hedefimiz buraya bir sandık koyup sandıkta topladığımız parayı göndermek istiyorduk baktık iyi para geldi biz dedik bunu daha güzel bir şekilde değerlendirelim. Yardım kolileri hazırladık onların içinde gıda malzemesi var, çocuk malzemeleri var. Her yaşa göre çocuk bezi, bebe maması, ıslak mendil falan. Hedefimiz ilk etapta 160 koli, şuana kadar 100'e yakın koli hazırladık. Herkesin buna destek vermesini bekliyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz umarım herkesin yardımı dokunur" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Eyüp Çakar ise, "4 yıl Elazığ'da okul okudum şuan üniversiteye hazırlık için Solhan'da bulunuyorum. Geçen günlerde Elazığ'da yaşanan depremden dolayı her ne kadar 200 kilometre uzak olmamıza rağmen bizlerde o psikolojiyi şuan yaşayabiliyoruz. Ulaştığımız arkadaşlarımızdan çoğu şuan dışarıda o soğukta eksi derecelerde dışarıda bekliyorlar. Biz arkadaşlarımızla Solhan Kültür Merkezi kütüphanesinde ders çalışılıyoruz. Bu depreme kayıtsız kalmamak için bir yardım kampanyası başlatmayı hedefledik. İlk hedefimiz küçük bir kutu ile başlamaktı. O kutuyu kütüphanenin içine değil de koridora bıraktık konferansa katılan insanlarında yardım edebilmesi için. Biz elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz. 160 koliye yakın hedefimiz vardı 100 koli hazırladık. Sizden gelen yardımları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA