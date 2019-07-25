Soli Pompeiopolis 12 aylık kazı programına alınıyor

Tarihi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine dayanan, Mersin'in ve dünyanın en önemli değerleri arasında yer alan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının 12 aylık mali destek programı kapsamında değerlendirileceği bilgisi verildi.

Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, biz dizi ziyaret için Ankara'ya giden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarının sağlıklı ve hızlı bir şekilde sürdürülebilmesi için girişimlerde bulundu. İçerisinde antik limanında bulunduğu Soli Pompeiopolis kazı çalışmalarının tamamlanması ve arkeolojik değerlerin gün yüzüne çıkarılması durumunda Mersin ve Türkiye turizminin lokomotifi olabileceğini dile getiren Tarhan, konuyu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan aracılığı ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a iletti. Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle yapılan kazı çalışmaları ve Selçuk Üniversitesi Su Altı Araştırma Ekibi tarafından gerçekleştirilen su altı incelemeleri hakkında bilgiler aktaran Tarhan, destek sözü aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmuş olan proje kapsamında Soli Pompeiopolis Antik Kenti kazı çalışmalarının 12 aylık mali destek programı kapsamında değerlendirileceği bilgisi verildi.

Temasları hakkında bilgiler aktaran Başkan Tarhan, Mezitli'de turizm alanında yaşanan sorunlar hakkında hazırladıkları dosyalar ile Ankara'ya gittiklerini söyledi. Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın büyük ilgi gösterdiği ziyarette, Bakan Ersoy'un Soli Pompeiopolis Antik Kenti kazılarının daha çabuk bitirilmesi amacıyla yılın 12 ayı çalışma yapılabilmesi için gereken mali desteği vereceği sözünü verdiğini ifade eden Tarhan, "Bu zenginlikleri bir an önce yeryüzüne çıkararak insanlarla buluşturmalıyız. Burada 3 bin yılla yayılmış medeniyetlerin üst üste gelmiş kalıntılarından bahsediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşen Elvan, kazı çalışmalarının 12 aylık mali desteğe bağlanacağını ifade etti. Soli Pompeiopolis kazılarının bir an önce bitirilerek bir an önce turizme kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiği yönündeki girişimlerimiz karşılık buldu. Ümit ediyorum ki, Antik Limanın da ortaya çıkarılmasıyla Soli Pompeiopolis Türkiye'nin turizm alanında göz bebeği olacaktır" dedi.

Kaynak: İHA