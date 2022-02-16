Solist ne demek, TDK'ya göre Solist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Solist ne demek? Solist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi solist kelimesi. Peki solist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre solist nedir, solist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SOLİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Solist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Solist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre solist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir müzik eserini tek başına çalan, söyleyen sanatçı, solocu



SOLİST CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sıra şarkıcılığından çıkarak Köroğlu gibi adı dağlarda gezen şöhretli bir solist oluyor.



SOLİST KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- assolist

