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Solmaz Çiros son haliyle Kuaförüm Sensin programında boy gösterdi!

Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği evlilik programıyla adını duyuran Solmaz Çiros uzun bir aradan sonra Tv8 ekranlarında yayınlanan Kuaförüm Sensin programında ortaya çıktı. Aldığı kilolarla tanınmayacak hale gelen Çiros kıvrak dansları ve eğlenceli şarkılarıyla boy gösterdi.

Solmaz Çiros son haliyle Kuaförüm Sensin programında boy gösterdi!

Bir dönem evlendirme programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiroz'u görenler gözlerine inanamadı. Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros Kuaförüm Sensin programında ortaya çıktı. Seda Sayan'ın sunduğu program ile meşhur olan Solmaz Çiros değişimi ile herkesi şaşırttı.

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Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros aldığı kilolarla neredeyse tanınmayacak hale geldi.

Solmaz Çiros son haliyle Kuaförüm Sensin programında boy gösterdi!

Katıldığı bir programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros şarkıları ve danslarıyla eğlenceli anlar yaşattı.

Solmaz Çiros son haliyle Kuaförüm Sensin programında boy gösterdi!

SOLMAZ ÇİROS KİMDİR? KAÇ KİLO?

İzmir Tepecikli olan Roman Kızı Solmaz Çiroz, 1997 yılında dünyaya geldi. Üçü kız, beş kardeş olan Solmaz Çiroz’un anne ve babası ayrı.

Solmaz Çiros son haliyle Kuaförüm Sensin programında boy gösterdi!

Sekizinci sınıfa kadar okudu ancak aşık olunca okulu bırakma kararı aldı, eğitimini açık lisede tamamladı.

Solmaz Çiros son haliyle Kuaförüm Sensin programında boy gösterdi!

18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros, kendisi gibi popüler olan damat adayı Kaan ile yaşadığı beraberlikle sık sık gündeme geliyordu. TV 8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinde kısa bir süre rol alan Solmaz, Seda Sayan’ın klibinde yer aldı ve kendi albümünü çıkardı.

Solmaz Çiros son haliyle Kuaförüm Sensin programında boy gösterdi!

Çeşitli mekanlarda sahne alan Solmaz Çiroz, katıldığı bir programda ayrıca güzellik merkezi açtığını belirtti. Aynı programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros, 10 kilo aldığı açıklamıştı. 

Solmaz Çiros son haliyle Kuaförüm Sensin programında boy gösterdi!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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