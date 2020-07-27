Solmaz Çiros son haliyle Kuaförüm Sensin programında boy gösterdi!

Bir dönem evlendirme programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiroz'u görenler gözlerine inanamadı. Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros Kuaförüm Sensin programında ortaya çıktı. Seda Sayan'ın sunduğu program ile meşhur olan Solmaz Çiros değişimi ile herkesi şaşırttı.

Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros aldığı kilolarla neredeyse tanınmayacak hale geldi.

Katıldığı bir programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros şarkıları ve danslarıyla eğlenceli anlar yaşattı.

SOLMAZ ÇİROS KİMDİR? KAÇ KİLO?

İzmir Tepecikli olan Roman Kızı Solmaz Çiroz, 1997 yılında dünyaya geldi. Üçü kız, beş kardeş olan Solmaz Çiroz’un anne ve babası ayrı.

Sekizinci sınıfa kadar okudu ancak aşık olunca okulu bırakma kararı aldı, eğitimini açık lisede tamamladı.

18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros, kendisi gibi popüler olan damat adayı Kaan ile yaşadığı beraberlikle sık sık gündeme geliyordu. TV 8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinde kısa bir süre rol alan Solmaz, Seda Sayan’ın klibinde yer aldı ve kendi albümünü çıkardı.

Çeşitli mekanlarda sahne alan Solmaz Çiroz, katıldığı bir programda ayrıca güzellik merkezi açtığını belirtti. Aynı programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros, 10 kilo aldığı açıklamıştı.