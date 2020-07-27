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  3. Solmaz Çiros'un Roman dansı ve kilolu hali izleyenleri şaşırttı!

Solmaz Çiros'un Roman dansı ve kilolu hali izleyenleri şaşırttı!

SHOW TV'nin sevilen programı Kuaförüm Sensin'in 295. bölümüne konuk olan Solmaz Çiros, aldığı kilolar ve yaptığı kıvrak dans şovuyla görenleri hayrete düşürdü.

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros Kuaförüm Sensin'de aldığı kiloları görenler gözlerine inanamadı. 295. bölümüne konuk olan Solmaz Çiros'un Roman dansı ve aldığı kilolar sosyal medyada çokça beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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27 Temmuz 2020 Pazartesi 17:04
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