İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Solo Türk'ten Antalya'da nefes kesen gösteri

Solo Türk'ten Antalya'da nefes kesen gösteri

ANTALYA'nın fethinin 812'nci yıl dönümü dolayısıyla Solo Türk F-16 uçağının gösteri uçuşu, ilgiyle izlendi.

Solo Türk'ten Antalya'da nefes kesen gösteri

ANTALYA'nın fethinin 812'nci yıl dönümü dolayısıyla Solo Türk F-16 uçağının gösteri uçuşu, ilgiyle izlendi.

Antalya'nın fethinin 812'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Konya Ana Jet Üssü'nden 2 gün önce kente gelen Solo Türk F-16 uçağı, saat 17.00 sıralarında Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı semalarında gösteri uçuşu yaptı. Sahil bandını dolduran binlerce kişi, 15 dakika süren gösteriyi ilgiyle izledi. Gösteride F-16 pilotunun ses hızını aşması ve ters dönüş yaparak bir süre bu şekilde uçması, büyük ilgi gördü. F-16 uçağı, ardından Antalya Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.