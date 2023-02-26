Solomon Aboagye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Aboagye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solomon Aboagye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Solomon Aboagye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Solomon Aboagye 19 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Solomon Aboagye Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Solomon Aboagye'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Solomon Aboagye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Solomon Aboagye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Solomon Aboagye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Solomon Aboagye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Bilinmiyor

15 Ağustos 2022 yılında Aduana Stars

Solomon Aboagye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Solomon Aboagye şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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