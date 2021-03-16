Solomon Adaları'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Solomon Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?

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Solomon Adaları, Büyük Okyanus'un güneyinde, Papua Yeni Gine'nin doğusundaki adalar devletidir. 990'dan fazla adadan oluşur. Bunların toplam yüzölçümü 28.450 km² dir. Ülke, İngiliz Milletler Topluluğu üyesidir. Solomon Adaları’nın binlerce yıl iskan edilmiş olduğu düşünülmektedir. Solomon Adaları'nın Başkenti? “Honiara” şehri Solomon Adaları'nın başkentidir. Solomon Adaları'nın Para Birimi Nedir? “Solomon Adaları Doları” Solomon Adaları'nın para birimidir. Solomon Adaları'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır? Solomon Adaları'nın telefon alan kodu : + 677 Solomon Adaları'nın Türkçe Ülke Telaffuzu Solomon Adaları Solomon Adaları'nın Türkçe Başkent Telaffuzu Honiara Solomon Adaları'nın İngilizce Ülke Telaffuzu Solomon Islands Solomon Adaları'nın İngilizce Başkent Telaffuzu Honiara Solomon Adaları'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler İngilizce Solomon Adaları'nın Bayrağı Nasıldır? Bölge Gündem nedir