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Solomon Adaları'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Solomon Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?

Solomon Adaları'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Solomon Adaları'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Solomon Adaları hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Solomon Adaları'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Solomon Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?

Solomon Adaları, Büyük Okyanus'un güneyinde, Papua Yeni Gine'nin doğusundaki adalar devletidir. 990'dan fazla adadan oluşur. Bunların toplam yüzölçümü 28.450 km² dir. Ülke, İngiliz Milletler Topluluğu üyesidir. Solomon Adaları’nın binlerce yıl iskan edilmiş olduğu düşünülmektedir.

Solomon Adaları'nın Başkenti?

“Honiara” şehri Solomon Adaları'nın başkentidir.

Solomon Adaları'nın Para Birimi Nedir?

“Solomon Adaları Doları” Solomon Adaları'nın para birimidir.

Solomon Adaları'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Solomon Adaları'nın telefon alan kodu : + 677

Solomon Adaları'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Solomon Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?

Solomon Adaları'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Solomon Adaları

Solomon Adaları'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Honiara

Solomon Adaları'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Solomon Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?

Solomon Adaları'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Solomon Islands

Solomon Adaları'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Honiara

Solomon Adaları'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Solomon Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?

Solomon Adaları'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Solomon Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?

Solomon Adaları'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Solomon Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?

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