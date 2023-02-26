Solomon Adomako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Adomako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solomon Adomako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Solomon Adomako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Solomon Adomako 30 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Solomon Adomako Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Solomon Adomako, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına 16 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Solomon Adomako'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Solomon Adomako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Solomon Adomako isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Solomon Adomako Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Solomon Adomako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Y. Apostles FC

16 Eylül 2021 yılında Great Olympics

Solomon Adomako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Solomon Adomako şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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