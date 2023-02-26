Solomon Adu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Adu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solomon Adu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Solomon Adu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Solomon Adu 7 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Solomon Adu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına - tarihinde katılmıştır. Solomon Adu'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Solomon Adu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Solomon Adu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Solomon Adu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Solomon Adu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Solomon Adu şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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