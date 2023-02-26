Solomon Agbesi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Agbesi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solomon Agbesi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Solomon Agbesi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Solomon Agbesi 13 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Solomon Agbesi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına - tarihinde katılmıştır. Solomon Agbesi'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Solomon Agbesi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Solomon Agbesi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Solomon Agbesi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Solomon Agbesi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Solomon Agbesi şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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