Solomon Bonnah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Bonnah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Solomon Bonnah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Solomon Bonnah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Solomon Bonnah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Bonnah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solomon Bonnah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Solomon Bonnah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Solomon Bonnah 19 Ağu 2003 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Hollanda,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Solomon Owusu Bonnah şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Solomon Bonnah Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Skylar yapmaktadır. Solomon Bonnah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Solomon Bonnah'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Solomon Bonnah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/solomonbonnahh/

Solomon Bonnahboyu ve yaşı kaç

Solomon Bonnah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Solomon Bonnah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Solomon Bonnah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Solomon Bonnah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında Ajax U17

19 Ağu 2019 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2020 yılında RB Leipzig U19

1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig

31 Ağu 2022 yılında A. Klagenfurt

Solomon Bonnah kimdir

Solomon Bonnah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Solomon Bonnah şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zeeburgia (-2012), Ajax (2012-2019), RB Leipzig (2019-2022)

Solomon Bonnah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda U17 takımında 2 numaralı formasıyla 17 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Hollanda U16 takımında 2 numaralı formasıyla 26 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Solomon Bonnah nereli

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