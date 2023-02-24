Solomon James kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon James Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solomon James adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Solomon James Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Solomon James 10 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Solomon James Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Solomon James, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritsa 1921 Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Maritsa 1921 Plovdiv takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Solomon James'nin Maritsa 1921 Plovdiv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Solomon James Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Solomon James isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Solomon James Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Solomon James futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2022 yılında Maritsa

Solomon James Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Solomon James şuan Maritsa 1921 Plovdiv takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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