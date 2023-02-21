Solomon John kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon John Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Solomon John kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Solomon John ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Solomon John kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon John Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Solomon John kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon John Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solomon John adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Solomon John Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Solomon John 8 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Solomon John Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini J14Sport yapmaktadır. Solomon John, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Solomon John'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Solomon John Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Solomon John isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Solomon John Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Solomon John futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Remo Stars FC

1 Temmuz 2019 yılında Feirense Sub-23

1 Temmuz 2020 yılında Feirense

1 Ağustos 2020 yılında Leça

30 Haziran 2021 yılında Feirense

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Vlasim

Solomon John kimdir

Solomon John Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Solomon John şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Solomon John nereli

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