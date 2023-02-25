Solomon Kvirkvelia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Kvirkvelia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solomon Kvirkvelia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Solomon Kvirkvelia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Solomon Kvirkvelia 6 Şubat 1992 tarihinde Samtredia şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da სოლომონ კვირკველია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Solomon Kvirkvelia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carp Football Management yapmaktadır. Solomon Kvirkvelia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Solomon Kvirkvelia'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Solomon Kvirkvelia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/saba_kvirkvelia/

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Solomon Kvirkvelia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Solomon Kvirkvelia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Solomon Kvirkvelia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Solomon Kvirkvelia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Zenit II

1 Aralık 2010 yılında T.S. Academy

1 Ocak 2011 yılında Rubin Kazan II

1 Temmuz 2011 yılında Rubin Kazan

5 Temmuz 2012 yılında Neftekhimik

31 Aralık 2012 yılında Rubin Kazan

23 Şubat 2017 yılında Loko Moskova

30 Haziran 2017 yılında Rubin Kazan

1 Temmuz 2017 yılında Loko Moskova

20 Ağustos 2020 yılında Rotor Volgograd

30 Haziran 2021 yılında Loko Moskova

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

14 Ekim 2021 yılında Metalist 1925

8 Nisan 2022 yılında FC Gagra

3 Temmuz 2022 yılında Neftçi Baku

Solomon Kvirkvelia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Solomon Kvirkvelia şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Solomon Kvirkvelia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 5 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 47 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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