Solomon Oppong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Oppong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solomon Oppong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Solomon Oppong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Solomon Oppong 5 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Solomon Oppong Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Solomon Oppong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Solomon Oppong'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Solomon Oppong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Solomon Oppong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Solomon Oppong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Solomon Oppong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında Accra Lions

Solomon Oppong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Solomon Oppong şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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