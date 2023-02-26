Solomon Safo Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Safo Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solomon Safo Taylor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Solomon Safo Taylor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Solomon Safo Taylor 19 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Solomon Safo Taylor Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Solomon Safo Taylor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına 13 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Solomon Safo Taylor'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Solomon Safo Taylor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Solomon Safo Taylor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Solomon Safo Taylor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Solomon Safo Taylor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2019 yılında Vendsyssel FF

2 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

13 Mart 2021 yılında Asante Kotoko

Solomon Safo Taylor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Solomon Safo Taylor şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.