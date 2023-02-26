Solomon Twene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Twene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solomon Twene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Solomon Twene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Solomon Twene 1 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Solomon Twene Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Solomon Twene'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Solomon Twene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Solomon Twene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Solomon Twene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Solomon Twene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2022 yılında Karela United

Solomon Twene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Solomon Twene şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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