Solomon Udo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Udo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Solomon Udo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Solomon Udo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Solomon Udo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Udo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Solomon Udo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Udo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solomon Udo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Solomon Udo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Solomon Udo 15 Temmuz 1995 tarihinde Ikot Ekpene şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ermenistan,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Solomon Ime Udo / Սոլոմոն Իմե Ուդո şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Solomon Udo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HG Partners Management yapmaktadır. Solomon Udo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia takımına 30 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Solomon Udo'nin FC Ararat-Armenia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Solomon Udo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Solomon Udo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Solomon Udo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Solomon Udo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında KAS Eupen

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

1 Mayıs 2015 yılında Ararat Yerevan

30 Temmuz 2015 yılında Ulisses

29 Şubat 2016 yılında Shirak Gyumri

1 Temmuz 2018 yılında Banants

5 Ağustos 2019 yılında Shirak Gyumri

10 Eylül 2020 yılında Ararat Yerevan

22 Şubat 2021 yılında Shakhter K.

30 Temmuz 2021 yılında Atyrau

31 Aralık 2021 yılında Shakhter K.

30 Ocak 2022 yılında Ararat-Armenia

Solomon Udo kimdir

Solomon Udo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Solomon Udo şuan FC Ararat-Armenia takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ASPIRE Academy (Qatar)

Solomon Udo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan takımında 17 numaralı formasıyla 14 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Solomon Udo nereli

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