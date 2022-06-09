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  3. SOLOTÜRK'ün gösterisi görenleri mest etti! İzleyenlerin nefesi kesildi!

SOLOTÜRK'ün gösterisi görenleri mest etti! İzleyenlerin nefesi kesildi!

Tekirdağ'da 56'ncısı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde SOLOTÜRK‘ün uçuşları izleyenleri adeta mest etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56’ncı Uluslararası Kiraz Festivali'nde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK uçuş yaptı. Şehrin kıyı kesimleri ve Rumeli İskelesi üzerinde uçuş yapan Pilot Binbaşı Emre Mert ve Pilot Binbaşı Murat Bakırcı yaptıkları akrobatik hareketler ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

SOLOTÜRK'ün gösterisi görenleri mest etti! İzleyenlerin nefesi kesildi!

İZLEYENLERDEN TAM NOT

Binlerce vatandaşın büyük ilgiyle izlediği gösterilerde 'SOLOTÜRK kalkışı' ve 'SOLOTÜRK tonosu' gibi hareketlerin yanı sıra uçağın hızının en az seviyeye düşürülerek gerçekleştirilen ve dünyanın en zor tekniklerinden biri olan 'saygı uçuşu' hareketini de gerçekleştiren pilotlar izleyenlerden tam not aldı.

SOLOTÜRK'ün gösterisi görenleri mest etti! İzleyenlerin nefesi kesildi!

Gösterileri TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in yanı sıra binlerce vatandaş ayakta izledi.

SOLOTÜRK'ün gösterisi görenleri mest etti! İzleyenlerin nefesi kesildi!

SOLOTÜRK'ün gösterisi görenleri mest etti! İzleyenlerin nefesi kesildi!

SOLOTÜRK'ün gösterisi görenleri mest etti! İzleyenlerin nefesi kesildi!

SOLOTÜRK'ün gösterisi görenleri mest etti! İzleyenlerin nefesi kesildi!

SOLOTÜRK'ün gösterisi görenleri mest etti! İzleyenlerin nefesi kesildi!

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