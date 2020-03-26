Solunum cihazlarının ihracatı ön izne bağlandı

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında yeni bir tebliğ düzenlemesi yaptıklarını belirterek, solunum cihazlarının ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ön izin alınması şartını getirdiklerini bildirdi.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliğ değişikliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, düzenlemenin Kovid-19'a karşı uygulamaya konulan tedbirler kapsamında çıkarıldığını bildirdi.

Mesajında, "Koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında Ticaret Bakanlığı olarak sağlık hizmet sunucularının ihtiyacı olan solunum cihazlarının iç talebi karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesini teminen yeni bir tebliğ düzenlemesi yaptık." ifadelerine yer veren Pekcan, kararın Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde alındığını belirtti.

Pekcan, şunları kaydetti:

"Ventilatör, ecmo, ventilasyon sarfları, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi ürünlerin ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ön izin alınması şartını getirdik. Sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamanın ortaya çıkmaması ve mevcut kapasitenin etkin kullanılmasını teminen söz konusu tıbbi cihazların üretiminin ihtiyacı karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesini amaçlayan düzenleme, tebliğin yürürlüğe girdiği tarih ve sonrasında yapılacak söz konusu ürünlerin ihracatını kapsayacak. Sürecin başından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ve tüm kurumlarımızla tam bir eş güdüm ve koordinasyon içinde gereken her türlü tedbirin alınmakta olduğunu, vatandaşlarımızın da koronavirüse karşı dikkatli olmaları ve sosyal mesafeyi korumaları noktasında hassasiyet göstermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatırım."

- Maske ve etil alkol ihracatındaki düzenlemeler

Ticaret Bakanlığınca daha önce de koruyucu maske, tulum, sıvı geçirmez önlük ve koruyucu gözlüklerin ihracı için ön izin şartı getirilmişti.

Ayrıca, etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaşın (medikal kumaş) ihracatı da kayda bağlanmış, iç piyasadaki tüketimde arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik önemli bir adım atılmıştı.

Kaynak: AA