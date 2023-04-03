Solvi Snaer Gudbjargarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solvi Snaer Gudbjargarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solvi Snaer Gudbjargarson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Solvi Snaer Gudbjargarson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Solvi Snaer Gudbjargarson 25 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Sölvi Snær Guðbjargarson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Solvi Snaer Gudbjargarson Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total Football yapmaktadır. Solvi Snaer Gudbjargarson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 12 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Solvi Snaer Gudbjargarson'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 16 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Solvi Snaer Gudbjargarson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Solvi Snaer Gudbjargarson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Solvi Snaer Gudbjargarson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Solvi Snaer Gudbjargarson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2017 yılında Stjarnan

12 Mayıs 2021 yılında Breidablik

Solvi Snaer Gudbjargarson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Solvi Snaer Gudbjargarson şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Solvi Snaer Gudbjargarson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U19 takımında 11 numaralı formasıyla 17 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 19 numaralı formasıyla 17 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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