Solvi Stefansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solvi Stefansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solvi Stefansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Solvi Stefansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Solvi Stefansson 18 Haziran 2007 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Solvi Stefansson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Solvi Stefansson, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Solvi Stefansson'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Solvi Stefansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Solvi Stefansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mart 2022 yılında Víkingur
Solvi Stefansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Solvi Stefansson şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Solvi Stefansson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İzlanda U17 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.
İzlanda U16 takımında 8 numaralı formasıyla 13 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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