Soma Belediye personeline iş güvenliği semineri verdi

Soma Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde, belediyede çalışan personellerine iş sağlığı ve güvenliğini temin etmek amacıyla bilgilendirme ve eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

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Soma Belediye personeline iş güvenliği semineri verdi

Soma Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde, iş sağlığı ve güvenliğini temin etmek amacıyla bilgilendirme ve eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Soma Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünün ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar dahilinde mevsim itibari ile budama dönemi öncesi güvenlik önlemlerini en üst düzeyde tutmak için çalışanların genel yükümlülükleri, budama teknik detaylarının ve risk kavramlarının anlatıldığı iş sağlığı ve güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

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BELEDİYE PERSONELİNE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN EĞİTİM VERDİ

İlçede yürütülen faaliyetlerin daha güvenli ve kaliteli bir hizmet anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve ilerlemesi için OSG firma yetkilisi İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Meltem Özmukan ve Belediyenin Ziraat Mühendisi Candaş Güven'in hazırlamış olduğu sunumlar üzerinden çalışmalarındaki risk unsurları ve dikkat edilmesi gereken konular ve teknik detaylar personele anlatılarak eğitimleri tamamlandı.

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