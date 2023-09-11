Soma Belediyesi Fen İşleri ekipleri tam kapasiteyle sahada

Manisa'nın Soma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında tam kapasiteyle çalışmalarını sürdürüyor.

Soma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlı çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de yerine getiriyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışmaları aksatmayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan tam not aldı. Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "Kırsal ve merkez mahallelerimizde altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların yol temel malzemesi ile üstyapısı parke taş döşemesini ve kaldırım ile aydınlatma direkleri çalışmalarımız devam etmektedir. İlçenin dört bir yanında yolları yenileyen, tehlikeleri ortadan kaldırmak için istinat duvarları ören, engelli ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için kaldırımları onaran, eskiyen merdivenleri yenileyerek güvenli hale getiren, araç ve gereç parkurunu yenileyen, kendi öz kaynaklarını kullanarak tasarruf eden Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Soma'yı güzelleştirmeye devam ediyor. Özveri ile çalışan ve güvenli alanlar oluşturarak çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz, Somalı hemşehrilerimizin yüzlerini güldürüyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)