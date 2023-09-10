Soma Belediyesi taş toplama makinesiyle çiftçilere destek veriyor

Soma Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, mücavir alan içerisinde yer alan tarımsal arazilerde ıslah çalışmalarına katkı sağlamak, tarlaları daha verimli hale dönüştürebilmek için taş toplama makinesiyle çiftçilerin yardımına koşuyor.

Taş nedeniyle düzgün işlenemeyen arazilerin taş toplama makinesi ile taşlarından temizlenip, işlenebilir duruma getirilmesi ile bu tarlalarda verim artışı sağlanarak üretime ve ekonomiye katkı sağlanıyor. Taşları toplanan tarlalarda toprağın işlenmesi kolaylaşırken, toprak işleme ekipmanlarının aşınması da en aza iniyor. Ayrıca toplanan taşlar arazi yollarına serilerek tarla yollarının da ıslahı sağlanmakla birlikte kaynak israfını önleyerek tasarruf sağlıyor. Soma Belediyesi olarak verimli tarım için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirten Belediye Başkanı Ali Tulup, "Tarımsal arazilerimizin kolay işlenebilir ve verimli hale getirilerek, çiftçilerimizin daha fazla kazanç elde etmiş olmalarını sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)